Турчак прокомментировал идею досрочных выборов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У "Единой России" есть новые решения, которые можно предложить избирателям, россияне должны решить, кто достоин быть в новом парламенте, заявил секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак, комментируя предложение о проведении в РФ досрочных парламентских выборов.
"Мы работаем над новой народной программой, у нас есть новые идеи и решения, которые мы можем предложить избирателям. Решать, кто достоин пройти в новый парламент, - только им", - цитирует слова Турчака пресс-служба ЕР.
Секретарь генсовета ЕР также назвал предложение провести досрочные выборы логичным и правильным.
"Поправки в конституцию наделяют новыми полномочиями Государственную думу. В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы – шаг логичный и правильный. Это будет в первую очередь честно по отношению к нашим гражданам", - заявил он.
Ранее во вторник депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.