В Испании из-за коронавируса временно закрыли тюрьмы, сообщили СМИ

По данным издания, под запрет попадают в том числе разрешения на краткосрочный выход из исправительных учреждений для определенной группы заключенных и визиты родственников. Кроме того, на время прекращаются переводы заключенных в другие исправительные учреждения. Отменяются также все хирургические операции, запланированные для арестантов, за исключением жизненно-необходимых.