Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T14:44+0300
https://ria.ru/20200310/1568383529.html
В Испании из-за коронавируса временно закрыли тюрьмы, сообщили СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

В Испании из-за коронавируса временно закрыли тюрьмы, сообщили СМИ

14:44 10.03.2020
1863
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти Испании временно закрыли исправительные учреждения страны на вход и выход в целях борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщает газета Razon со ссылкой на источники в правительственных кругах.
По данным издания, под запрет попадают в том числе разрешения на краткосрочный выход из исправительных учреждений для определенной группы заключенных и визиты родственников. Кроме того, на время прекращаются переводы заключенных в другие исправительные учреждения. Отменяются также все хирургические операции, запланированные для арестантов, за исключением жизненно-необходимых.
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Вчера, 13:30
Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии
Как сообщает газета, в первую очередь мера коснется автономного сообщества Мадрид - самого крупного очага заболевания в стране. Власти закроют семь исправительных учреждений Мадрида, тем самым изолируя более семи тысяч заключенных.
Как отмечается, такое решение было принято после выявления нескольких случаев заражения COVID-19 в испанских тюрьмах.
Согласно последним данным министерства здравоохранения Испании, число случаев заражения новым типом коронавируса в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались.
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Вчера, 11:58РИА Наука
Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Вчера, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
131000
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаИспанияВ мире
Рекомендуем
Женщина в медицинской маске
В Испании число заразившихся коронавирусом достигло 1622 человек
Генеральный секретарь испанской партии VOX Хавьер Ортега
В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус
Вид на Сан-Сальвадор
Сальвадор ограничивает въезд в страну из Испании из-за коронавируса
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Власти Испании решили закрыть прямое авиасообщение с Италией
Женщина в маске в центре Милана
В Испании число случаев заражения коронавирусом приближается к 1000
Прохожие в защитных медицинских масках
В Испании запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса
Скорая помощь в Швейцарии
В Швейцарии общее число заболевших коронавирусом приблизилось к 500
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Проводивший тренинги в Европарламенте специалист заболел коронавирусом
Девушка прикрывает лицо платком на улице Тегерана, Иран
В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Во Франции 30 человек умерли от коронавируса
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
03:00В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
02:58Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
Лента новостейМолния