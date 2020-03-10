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Жительницу Нижегородской области осудили за торговлю младенцем
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РИА Новости

Жительницу Нижегородской области осудили за торговлю младенцем

14:40 10.03.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкФемида
Фемида
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Фемида. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Жительница Нижегородской области получила 5 лет 6 месяцев колонии общего режима за торговлю новорожденным, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По данным следствия, в 2018 году обвиняемая предложила беременной женщине, которая не желала воспитывать ребенка, забрать ее будущего младенца. В июле 2018 года обвиняемая изготовила на роженицу поддельный паспорт, вклеив ее фотографию в документ другой женщины. Затем с помощью медицинского препарата у женщины вызвали родовую деятельность, ее экстренно госпитализировали в роддом, где у нее родился мальчик.
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После этого документы на новорожденного были оформлены по представленной поддельной ксерокопии паспорта, с которой госпитализирована роженица. Ребенок в это время находился у обвиняемой. Этого малыша она попыталась продать за 300 тысяч рублей семейной паре из Москвы, однако сделка не состоялась по независящим от нее причинам. 10 февраля 2019 года женщина была заключена под стражу. Ее пятеро детей, двоим из которых, согласно результатам генетических экспертиз, она не является биологической матерью, были помещены в социальные центры и медицинские учреждения.
"Подсудимая свою вину по предъявленному ей обвинению признала в полном объеме. Приговором Приокского районного суда Нижнего Новгорода ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Ранее региональный СУСК сообщил о том, что женщина, родившая ребенка по поддельным документам и передавшая своего новорожденного ребенка посторонним людям, приговорена к 5 годам колонии общего режима.
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