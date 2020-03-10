Жительницу Нижегородской области осудили за торговлю младенцем

По данным следствия, в 2018 году обвиняемая предложила беременной женщине, которая не желала воспитывать ребенка, забрать ее будущего младенца. В июле 2018 года обвиняемая изготовила на роженицу поддельный паспорт, вклеив ее фотографию в документ другой женщины. Затем с помощью медицинского препарата у женщины вызвали родовую деятельность, ее экстренно госпитализировали в роддом, где у нее родился мальчик.