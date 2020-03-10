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Туризм
2020-03-10T16:43+0300
https://ria.ru/20200310/1568383352.html
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
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РИА Новости

Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж

16:43 10.03.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Собеседница агентства обратила внимание на то, что несмотря на резкий скачок валюты в выходные дни, туроператоры замораживали курс с 6 по 9 марта.
Со вторника продажи идут по обновленным курсам по показателям ЦБ РФ с учетом конвертации.
"По нивелированию курсов валютных колебаний продолжает действовать акция раннего бронирования. Туроператоры и турагенты разработали антикризисные меры в поддержку продаж на весенне-летний период. В частности был снижен порог предоплат за туры и введена страховка от невыезда во все страны с возможностью аннуляции туров без штрафов", — сообщила Осипова.
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