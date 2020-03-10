Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж

"По нивелированию курсов валютных колебаний продолжает действовать акция раннего бронирования. Туроператоры и турагенты разработали антикризисные меры в поддержку продаж на весенне-летний период. В частности был снижен порог предоплат за туры и введена страховка от невыезда во все страны с возможностью аннуляции туров без штрафов", — сообщила Осипова.