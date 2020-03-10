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В Швейцарии общее число заболевших коронавирусом приблизилось к 500
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РИА Новости

В Швейцарии общее число заболевших коронавирусом приблизилось к 500

14:38 10.03.2020
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© AP Photo / Keystone/Eddy RischСкорая помощь в Швейцарии
Скорая помощь в Швейцарии
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
Скорая помощь в Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее число заразившихся новым коронавирусом в Швейцарии приблизилось к 500, сообщает во вторник Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
По данным на 12.00 (14.00 мск), в Швейцарии зарегистрирован 491 случай COVID-19. У 476 человек вирус подтвержден лабораторно, еще 15 ожидают повторной проверки.
На первом месте по числу заболевших находится кантон Тичино (91 человек), за ним следует кантон Во (76 человек), Женева (53 человека) и кантон Цюрих (44 человека).
Также подтверждена третья смерть от нового коронавируса. Жертвой стала женщина старше 80 лет, проживающая в кантоне Тичино. Ранее власти сообщали о смерти женщины 74 лет и мужчины 76 лет из кантона Во и полукантона Базель-сельский соответственно.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЦюрих (кантон)Тичино (кантон)Женева (город)ШвейцарияВ мире
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