Нефть после обвала дорожает на 10%

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Стоимость нефти растет во вторник примерно на 10%, восстанавливаясь после обвала в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов. Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 9,73%, до 34,16 доллара за баррель.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
Вчера, 15:46Прорвало