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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T15:56+0300
https://ria.ru/20200310/1568383228.html
Нефть после обвала дорожает на 10%
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Нефть после обвала дорожает на 10%

14:38 10.03.2020 (обновлено: 15:56 10.03.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Стоимость нефти растет во вторник примерно на 10%, восстанавливаясь после обвала в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов. Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 9,73%, до 34,16 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьЭкономика
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