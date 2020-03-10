В Москве создадут оперштаб по экономике из-за нестабильности рынков

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти Власти Москвы создадут оперативный штаб по экономическим вопросам из-за нестабильности на мировых рынках, сообщил мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что ситуация в экономике Москвы складывается относительно благополучно, прошлый год закончился с рекордным объемом инвестиций, которые достигли суммы в 2,8 триллиона рублей.

"По итогам первых двух месяцев 2020 года видим дальнейший рост деловой активности, промышленного производства и других базовых экономических показателей. Тем не менее, очевидно, что глобальная экономика вступает в очередную полосу нестабильности. Распространение нового коронавируса привело к снижению объемов международной торговли и туризма, отменено множество выставочных и конгрессных мероприятий. На карантин отправляются целые регионы, а значит – рвутся цепочки поставок продукции. В понедельник к этим проблемам добавились падение цен на нефть и снижение курса рубля", - пишет Собянин.

Он отметил, что так как Москва является крупнейшим финансовым центром России, через город проходит большая часть внешней торговли страны и промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда, то экономика столицы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.