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В Москве создадут оперштаб по экономике из-за нестабильности рынков
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РИА Новости

В Москве создадут оперштаб по экономике из-за нестабильности рынков

14:37 10.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти Москвы создадут оперативный штаб по экономическим вопросам из-за нестабильности на мировых рынках, сообщил мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.
Он отметил, что ситуация в экономике Москвы складывается относительно благополучно, прошлый год закончился с рекордным объемом инвестиций, которые достигли суммы в 2,8 триллиона рублей.
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"По итогам первых двух месяцев 2020 года видим дальнейший рост деловой активности, промышленного производства и других базовых экономических показателей. Тем не менее, очевидно, что глобальная экономика вступает в очередную полосу нестабильности. Распространение нового коронавируса привело к снижению объемов международной торговли и туризма, отменено множество выставочных и конгрессных мероприятий. На карантин отправляются целые регионы, а значит – рвутся цепочки поставок продукции. В понедельник к этим проблемам добавились падение цен на нефть и снижение курса рубля", - пишет Собянин.
Он отметил, что так как Москва является крупнейшим финансовым центром России, через город проходит большая часть внешней торговли страны и промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда, то экономика столицы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.
"В этой связи я принял решение о создании оперативного штаба правительства Москвы по экономическим вопросам. Ближайшая задача штаба – организовать мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и, при необходимости, оказывать им поддержку в поддержании финансовой стабильности", - говорится в сообщении.
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