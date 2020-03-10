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Эрдоган заявил о саммите по миграции с участием Меркель и Макрона
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РИА Новости

Эрдоган заявил о саммите по миграции с участием Меркель и Макрона

14:35 10.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о запланированном на 17 марта саммите по миграционной проблеме в Стамбуле с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Ранее Меркель с Макроном должны были приехать в Стамбул вместе с (премьером Великобритании Борисом) Джонсоном, но не получилось. Мы проведем такую встречу (по миграционной проблеме) в следующий вторник в Стамбуле. Если Джонсон сможет приехать, это будет четырехсторонняя встреча. Если нет – значит, трехсторонняя. Мы эту тему всесторонне там обсудим", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Брюссель. Слова турецкого президента приводит газета Sabah.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
6 марта, 11:24
Курц призвал Европу не поддаваться давлению со стороны Турции
Ранее сообщалось, что Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. Главы МИД стран Евросоюза 6 марта призвали Турцию в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках миграционного соглашения с Евросоюзом от 2016 года и подчеркнули недопустимость использования мигрантов в качестве орудия политического давления.
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Эммануэль МакронЕвросоюзАнгела МеркельФранцияГерманияГрецияТурцияСтамбулВ мире
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