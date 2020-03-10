Эрдоган заявил о саммите по миграции с участием Меркель и Макрона

"Ранее Меркель с Макроном должны были приехать в Стамбул вместе с (премьером Великобритании Борисом) Джонсоном, но не получилось. Мы проведем такую встречу (по миграционной проблеме) в следующий вторник в Стамбуле. Если Джонсон сможет приехать, это будет четырехсторонняя встреча. Если нет – значит, трехсторонняя. Мы эту тему всесторонне там обсудим", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Брюссель. Слова турецкого президента приводит газета Sabah.