ДНР отвергла обвинения Киева в обстреле военных грузовиков силовиков

ДОНЕЦК/КИЕВ, 10 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинение Киева в обстреле военных грузовиков в районе Донецка.

Ранее украинские военные заявили, что ополченцы атаковали их позиции на Донецком направлении и обстреляли военный грузовой автомобиль из противотанкового ракетного комплекса, в результате чего есть потери среди силовиков.

"Сегодня, в районе 10.00 (совпадает с мск) грузовой автомобиль, предположительно принадлежащий вооруженным формированиям Украины , подорвался на собственном минном поле", - говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В управлении Народной милиции ДНР подтвердили свою непричастность к данному факту и зафиксировали взрыв еще одного автомобиля, принадлежащего силовикам. "Отмечается, что при буксировке уничтоженного автомобиля на месте происшествия произошел очередной взрыв, в результате которого на минном поле подорвался автомобиль эвакуационной группы", - сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

В ведомствах подчеркнули, что силовики использовали данный факт, как предлог для открытия огня по пригородам Донецка