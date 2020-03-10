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2020-03-10T14:33+0300
https://ria.ru/20200310/1568382845.html
ДНР отвергла обвинения Киева в обстреле военных грузовиков силовиков
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РИА Новости

ДНР отвергла обвинения Киева в обстреле военных грузовиков силовиков

14:33 10.03.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК/КИЕВ, 10 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинение Киева в обстреле военных грузовиков в районе Донецка.
Ранее украинские военные заявили, что ополченцы атаковали их позиции на Донецком направлении и обстреляли военный грузовой автомобиль из противотанкового ракетного комплекса, в результате чего есть потери среди силовиков.
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"Сегодня, в районе 10.00 (совпадает с мск) грузовой автомобиль, предположительно принадлежащий вооруженным формированиям Украины, подорвался на собственном минном поле", - говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В управлении Народной милиции ДНР подтвердили свою непричастность к данному факту и зафиксировали взрыв еще одного автомобиля, принадлежащего силовикам. "Отмечается, что при буксировке уничтоженного автомобиля на месте происшествия произошел очередной взрыв, в результате которого на минном поле подорвался автомобиль эвакуационной группы", - сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
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Ранее сообщалось о 37 минах различного калибра, выпущенных с позиций силовиков в сторону Донецка. "Народная милиция ДНР ведет наблюдения за происходящим без открытия огня", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
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