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В Москве проверят данные об отравлении ребенка жидкостью для розжига
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РИА Новости

В Москве проверят данные об отравлении ребенка жидкостью для розжига

14:32 10.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские следователи проверят информацию СМИ об отравлении трехлетней девочки жидкостью для розжига, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По информации СМИ, 9 марта трехлетняя девочка была госпитализирована с отравлением - предположительно, она выпила жидкость для розжига.
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"ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки по фактам, изложенным в СМИ", - сказала Иванова.
Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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