В Москве проверят данные об отравлении ребенка жидкостью для розжига

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские следователи проверят информацию СМИ об отравлении трехлетней девочки жидкостью для розжига, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По информации СМИ, 9 марта трехлетняя девочка была госпитализирована с отравлением - предположительно, она выпила жидкость для розжига.
23 января, 20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
"ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки по фактам, изложенным в СМИ", - сказала Иванова.
Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.