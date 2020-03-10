Прокурор по делу MH17 назвал сроки окончания расследования

Клинцевич заявил, что следствие по MH17 "пошло по беспределу"

Клинцевич заявил, что следствие по MH17 "пошло по беспределу"

"Расследование почти завершено, последние дополнения к материалам дела будут представлены суду к досудебным слушаниям по рассмотрению дела в июне", — сказал Бергер.