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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:46+0300
https://ria.ru/20200310/1568382658.html
Путин приедет в Госдуму для обсуждения новых поправок
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568322199_0:0:3068:1726_1036x0_80_0_0_da235e73559abc123ab486ee42c3714f.jpg
РИА Новости

Путин приедет в Госдуму для обсуждения новых поправок

14:31 10.03.2020 (обновлено: 18:46 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал президента Владимира Путина об инициативах депутатов по поправкам в конституцию, глава государства приедет в палату после 15.00 мск.
Депутаты ранее внесли в Думу поправки о досрочных выборах и о снятии ограничений на президентские сроки.
"Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3 часов дня", - сказал Володин РИА Новости.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитика
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