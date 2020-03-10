Путин приедет в Госдуму для обсуждения новых поправок

Депутаты ранее внесли в Думу поправки о досрочных выборах и о снятии ограничений на президентские сроки.

"Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3 часов дня", - сказал Володин РИА Новости.