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2020-03-10T18:03+0300
https://ria.ru/20200310/1568382390.html
Яровая поддержала предложение Терешковой о президентских сроках
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РИА Новости

Яровая поддержала предложение Терешковой о президентских сроках

14:27 10.03.2020 (обновлено: 18:03 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГосдумыИрина Яровая (ЕР) заявила, что поддерживает предложение коллеги по фракции Валентины Терешковой о поправке к Конституции РФ, разрешающей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Ранее Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию . Она попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заметил на это, что данная инициатива требует консультации с президентом России Владимиром Путиным и лидерами думских фракций, но и следует, "конечно, подготовить саму поправку".
"Я полностью поддерживаю поправку, которую предложила Терешкова, потому что это гарантия возможности безопасности именно для граждан России", - заявила Яровая журналистам.
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Вчера, 14:31Голосование по поправкам в Конституцию
Путин приедет в Госдуму для обсуждения новых поправок
19500068
Обсудить 11
Конституция РФВалентина ТерешковаГосдума РФЕдиная РоссияИрина ЯроваяВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Ну, я бы поддержал. Но только потому, что равной Путину личности на горизонте (и на фото:) не видать...
10 марта, 14:54
Александр И
440002
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