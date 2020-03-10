Яровая поддержала предложение Терешковой о президентских сроках

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГосдумыИрина Яровая (ЕР) заявила, что поддерживает предложение коллеги по фракции Валентины Терешковой о поправке к Конституции РФ, разрешающей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Ранее Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию . Она попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заметил на это, что данная инициатива требует консультации с президентом России Владимиром Путиным и лидерами думских фракций, но и следует, "конечно, подготовить саму поправку".
"Я полностью поддерживаю поправку, которую предложила Терешкова, потому что это гарантия возможности безопасности именно для граждан России", - заявила Яровая журналистам.