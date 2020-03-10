Премьера песни группы Little Big для Евровидения состоится 12 марта

"Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант". Информация о песне была передана в Европейский вещательный союз своевременно и в соответствии с регламентом", - говорится в пресс-релизе.