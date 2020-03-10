Премьера песни группы Little Big для Евровидения состоится 12 марта

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении-2020", состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант", сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант". Информация о песне была передана в Европейский вещательный союз своевременно и в соответствии с регламентом", - говорится в пресс-релизе.
"Евровидение-2020" должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести "Евровидение" после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Вчера, 14:27КультураУчастник группы Little Big женился