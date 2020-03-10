Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-10T15:48+0300
https://ria.ru/20200310/1568382283.html
Премьера песни группы Little Big для Евровидения состоится 12 марта
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568127711_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7390ead0d48c3048864cfeeb351ced4f.jpg
РИА Новости

Премьера песни группы Little Big для Евровидения состоится 12 марта

14:25 10.03.2020 (обновлено: 15:48 10.03.2020)
5833
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении-2020", состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант", сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант". Информация о песне была передана в Европейский вещательный союз своевременно и в соответствии с регламентом", - говорится в пресс-релизе.
"Евровидение-2020" должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести "Евровидение" после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Участник группы Little Big Антон Лиссов во время выступления
Вчера, 14:27Культура
Участник группы Little Big женился
13120113
Обсудить 2
КультураЕвровидение-2020Little BigПервый канал (телеканал)Евровидение
Рекомендуем
Участник группы Little Big Антон Лиссов во время выступления
Участник группы Little Big женился
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин приедет в Госдуму для обсуждения новых поправок
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 10 марта 2020
Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
В ЕР предложили дать Путину возможность избираться на пост президента
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
Конституция Российской Федерации
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию
Серый тюлень, спасенный в Финском заливе
В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей
Лекарственная продукция
ФАС признала рекламу "Арбидола" о коронавирусе нарушением
ВИЧ атакует клетку человека
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Лабораторные исследования
Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"
Медицинская сестра готовит шприц для прививки в детской поликлинике
В России резко возросло число заболевших коклюшем
Врачи во время операции
В Петербурге провели уникальную операцию на легочных артериях младенца
Президент США Дональд Трамп
Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
03:00В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
02:58Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
02:52Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19
Лента новостейМолния