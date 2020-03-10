Глава Ростуризма завела аккаунт в Twitter на английском языке

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова завела личный микроблог в Twitter на английском языке, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"В своем первом твите руководитель Ростуризма заявила, что с нетерпением ждет, когда люди снова смогут свободно путешествовать, при этом выразив уверенность в том, что мир обязательно справится с коронавирусом", — сказал собеседник агентства.

При помощи твиттера Догузова также намерена позиционировать Россию как привлекательное и безопасное направление для международного туризма и рассказывать, что Россия сегодня – это открытая, радушная и современная страна с уникальным туристическим потенциалом, пояснил он.

Важной задачей станет информирование туристских администраций разных стран, международных медиа и иностранных гостей о туристическом потенциале регионов и возможностях для путешествий в России, например, о запуске с 1 января 2021 года режима электронной визы на территории всей страны.