Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-10T15:01+0300
https://ria.ru/20200310/1568382262.html
Глава Ростуризма завела аккаунт в Twitter на английском языке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156037/02/1560370288_0:162:3067:1887_1036x0_80_0_0_140d9d1274c0d6e6bedb17b87f6bc24a.jpg
РИА Новости

Глава Ростуризма завела аккаунт в Twitter на английском языке

14:40 10.03.2020 (обновлено: 15:01 10.03.2020)
267
© Предоставлено пресс-службой РостуризмаЗарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму
Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму
© Предоставлено пресс-службой Ростуризма
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова завела личный микроблог в Twitter на английском языке, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"В своем первом твите руководитель Ростуризма заявила, что с нетерпением ждет, когда люди снова смогут свободно путешествовать, при этом выразив уверенность в том, что мир обязательно справится с коронавирусом", — сказал собеседник агентства.
При помощи твиттера Догузова также намерена позиционировать Россию как привлекательное и безопасное направление для международного туризма и рассказывать, что Россия сегодня – это открытая, радушная и современная страна с уникальным туристическим потенциалом, пояснил он.
Важной задачей станет информирование туристских администраций разных стран, международных медиа и иностранных гостей о туристическом потенциале регионов и возможностях для путешествий в России, например, о запуске с 1 января 2021 года режима электронной визы на территории всей страны.
"Коронавирус — это вызов, с которым мир, уверена, справится. Мы в России очень ждем, когда люди снова смогут свободно путешествовать", — написала Догузова в первом сообщении.
Арт-объект на Казанской набережной в Туле
3 марта, 08:00Туризм
Город пряников, самоваров и оружия. На выходные — в Тулу
460004
ТуризмЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Рекомендуем
Табло курса обмена доллара в Москве
В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Израиль меняет правила въезда из-за распространения коронавируса
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
Сотрудник МЧС РФ во время учений
В Сочи из-за угрозы пожаров объявили экстренное предупреждение
Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета Вьетнамских авиалинии для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
Прилетающих во Вьетнам туристов обяжут заполнить декларацию о здоровье
Президент США Дональд Трамп
Эксперт назвал решение Трампа не ехать в Москву на 9 мая ожидаемым
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала поправку о понятии брака
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
Киселев оценил идею Жириновского о выборах президента Госсоветом
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной развитию системы дипломатической службы в России и актуальным вопросам работы Дипломатической академии МИД России
Киселев назвал вопрос о досрочных президентских выборах логичным
Андрей Клишас
Клишас прокомментировал поправки по президентским срокам
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
В Москве создадут оперштаб по экономике из-за нестабильности рынков
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
ЕР поддержит предложение Терешковой о президентских сроках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
03:00В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
02:58Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
02:52Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19
Лента новостейМолния