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Суд по делу об убийстве в детсаду в Нарьян-Маре пройдет в Архангельске
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РИА Новости

Суд по делу об убийстве в детсаду в Нарьян-Маре пройдет в Архангельске

14:23 10.03.2020 (обновлено: 14:42 10.03.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкМужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
МУРМАНСК, 10 мар – РИА Новости. Суд по делу Дениса Поздеева, который обвиняется в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара, пройдет в выездном режиме в Архангельске, сам обвиняемый выразил желание принять участие в слушаниях, сообщила пресс-служба суда Ненецкого автономного округа.
"Судья суда Ненецкого автономного округа, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, назначив дело к слушанию с 24 по 26 марта 2020 года. В связи с тем, что Поздеев в настоящее время находится на лечении в психиатрической больнице по постановлению суда и изъявил желание участвовать в судебном процессе, слушание уголовного дела состоится в выездном судебном заседании в городе Архангельске", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, заседание пройдет в закрытом режиме. Ожидается, что решение будет вынесено уже 26 марта.
Житель Нарьян-Мара Денис Поздеев 31 октября прошлого года позвонил в домофон детсада "Сказка", а охранник в нарушение установленных правил дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему мальчику. Поздеев впоследствии был признан невменяемым, а охраннику предъявили обвинение в халатности. СК попросил суд о направлении обвиняемого на принудительное лечение.
Съемка с камер видеонаблюдения на месте убийства в Нарьян-Маре
5 ноября 2019, 12:20
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
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Убийство ребенка в Нарьян-МареСледственный комитет России (СК РФ)Нарьян-МарАрхангельскПроисшествия
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