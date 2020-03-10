Суд по делу об убийстве в детсаду в Нарьян-Маре пройдет в Архангельске

"Судья суда Ненецкого автономного округа, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, назначив дело к слушанию с 24 по 26 марта 2020 года. В связи с тем, что Поздеев в настоящее время находится на лечении в психиатрической больнице по постановлению суда и изъявил желание участвовать в судебном процессе, слушание уголовного дела состоится в выездном судебном заседании в городе Архангельске", - говорится в сообщении.