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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T15:52+0300
https://ria.ru/20200310/1568382002.html
Официальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379188_0:0:3085:1735_1036x0_80_0_0_91e1cd318dfd6d030cee41cc77a2a2b3.jpg
РИА Новости

Официальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02

14:22 10.03.2020 (обновлено: 15:52 10.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабло с символикой доллара на обменном пункте
Табло с символикой доллара на обменном пункте
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Курс евро, установленный Центральным банком на среду, поднялся на 6,0164 рубля — до 81,8588 рубля, доллара — на 4,5033 рубля (до 72,0208 рубля).
Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала по сравнению с показателем на выходные и вторник на 5,1842 рубля, составив 76,4479 рубля.
Добыча нефти
Вчера, 13:45Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть растут на 9-10%
После открытия Московской биржи рубль показывал минимальные отметки вслед за нефтью, обвалившейся за выходные ниже 35 долларов за баррель.

Срыв сделки ОПЕК+

Цены на нефть обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи.
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Прорвало
Вчера, 15:46
Прорвало
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки. Восстановление цен, по мнению Новака, займет несколько месяцев.
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9 марта, 18:50Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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