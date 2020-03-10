В Сети представили финальный трейлер блокбастера Marvel "Черная вдова"

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На YouTube был опубликован финальный трейлер блокбастера Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Шпионка Наташа Романофф (Йоханссон) рассказывает о том, что до того, как стать Мстителем, совершила много ошибок и нажила врагов. Теперь вместе с сестрой Еленой Беловой, Красным Стражем и Мелиной Востоков ей придется разобраться со своим прошлым.