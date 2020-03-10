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В Сети представили финальный трейлер блокбастера Marvel "Черная вдова"
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РИА Новости

В Сети представили финальный трейлер блокбастера Marvel "Черная вдова"

15:19 10.03.2020
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На YouTube был опубликован финальный трейлер блокбастера Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Шпионка Наташа Романофф (Йоханссон) рассказывает о том, что до того, как стать Мстителем, совершила много ошибок и нажила врагов. Теперь вместе с сестрой Еленой Беловой, Красным Стражем и Мелиной Востоков ей придется разобраться со своим прошлым.
Главные роли в боевике Кейт Шортланд исполнили: Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс и другие.
Премьера фильма в российском прокате запланирована на 30 апреля.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsСкарлетт ЙоханссонРэйчел Вайс
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