В Эстонии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

"Вирус COVID-19 диагностировали у двоих жителей Таллина, один из которых вернулся из из Северной Италии, другой - из Франции. С 31 января в Эстонии было проведено 350 тестов на коронавирус. Из них 12 оказались положительными", - говорится в сообщении.