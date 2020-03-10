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В Эстонии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Эстонии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

14:19 10.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкКоронавирус
Коронавирус
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Коронавирус. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Лаборатория департамента здоровья Эстонии во вторник выявила заражение коронавирусом еще у двоих жителей республики, общее число заболевших достигло 12 человек, сообщила пресс-служба ведомства.
"Вирус COVID-19 диагностировали у двоих жителей Таллина, один из которых вернулся из из Северной Италии, другой - из Франции. С 31 января в Эстонии было проведено 350 тестов на коронавирус. Из них 12 оказались положительными", - говорится в сообщении.
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Департамент отмечает, что по состоянию на вторник число заболевших коронавирусом в Эстонии составляет 12 человек. Все они заразились за границей: десять человек в Италии, один в Иране и один во Франции.
Эстонские власти в связи с распространением коронавируса не советуют жителям страны путешествовать в Италию, Францию и Германию, а за пределами Европы - в Китай, Иран, Японию, Сингапур и Южную Корею.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
330100
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВОЗЮжная КореяЭстонияЯпонияУханьВ мире
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