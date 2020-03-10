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В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе

14:19 10.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по территории ДНР, сообщил во вторник журналистам представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в понедельник на окраине подконтрольной республике Горловки был ранен мирный житель.
Военнослужащие в Донбассе
9 марта, 16:52
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"Наша разведка отмечает, что вчера (был - ред.) обстрел со стороны 59 бригады ВС Украины населенного пункта Зайцево, в результате которого ранен мирный житель, корректировался с помощью БПЛА. В подтверждение этого в указанном районе дежурными сменами ПВО был поражен БПЛА противника типа "Мэйвик", - сказал Астрахань.
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