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В Смоленской области бешеная волчица искусала трех человек
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РИА Новости

В Смоленской области бешеная волчица искусала трех человек

14:16 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 10 мар – РИА Новости. Бешеная волчица искусала трех человек в Смоленской области, они госпитализированы, сообщил РИА Новости руководитель "Смоленской областной станции по борьбе с болезнями животных" Алексей Гарганчук.
Волчица напала на женщину в деревне Вернебисово Кардымовского района Смоленской области, когда та шла домой со станции. Женщине удалось отбиться, но она получила рваные раны лица. По его словам, когда двое мужчин, родственников раненой женщины, вышли встречать приехавшую к ней скорую помощь, волчица напала и на них. Отбиваясь, один из мужчин сумел убить животное.
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"Анализ подтвердил, что волчица была больна бешенством. На сегодняшний день три человека пострадали от волка: одна женщина, двое мужчин. И, по имеющейся у нас информации, четвертый человек был в контакте. Не идет речь о том, что он пострадал, но мог быть контакт со слюной, кровью волка", - сказал Гарганчук.
Он добавил, что трое пострадавших госпитализированы в областную больницу с рваными ранами. Они получают все соответствующее лечение. Четвертому в настоящее время разъясняют необходимость получить лечение.
"Ветеринарной службой в связи с тем, что такой инцидент произошел, в очаге и в близлежащих селах будет полностью произведена вакцинация всех домашних животных от бешенства. Это стандартная процедура", - сказал представитель ведомства.
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