В Смоленской области бешеная волчица искусала трех человек

"Анализ подтвердил, что волчица была больна бешенством. На сегодняшний день три человека пострадали от волка: одна женщина, двое мужчин. И, по имеющейся у нас информации, четвертый человек был в контакте. Не идет речь о том, что он пострадал, но мог быть контакт со слюной, кровью волка", - сказал Гарганчук.