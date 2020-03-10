В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса

ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Иран зафиксировал уже более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом , 291 человек скончался, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

"За прошедший день было выявлен 881 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заражений достигло 8042. За прошедшие сутки число скончались 54 человека, в общей сложности число жертв достигло 291", - написал он в Twitter.

Рост числа жертв за сутки стал наибольшим с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе.

Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур.

Коронавирус затронул все провинции Ирана, наибольшее число заражений зафиксировано в Тегеране - 2114, далее следуют Мазендеран - 886, Кум - 751, Исфахан - 618, Гилян - 524.

Россия направила помощь Ирану в связи с коронавирусом, поддержка также была оказана Францией, Германией и Великобританией.

Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса. Среди последних - распоряжение, опубликованное центробанком Ирана касательно наличных как "одного из основных средств передачи коронавируса", посоветовав гражданам отказаться от использования купюр в пользу электронных средств платежа.

Кроме того, власти ранее отменили занятия в учебных заведениях вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы.

По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности, перенесены футбольные игры на более поздний срок.