Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса

"Вводится временный запрет на въезд в Сербию для иностранцев из районов с высокой интенсивностью распространения коронавируса. Это относится к лицам, которые находились в Италии, некоторых провинциях КНР, Южной Кореи, Ирана и некоторых частях Швейцарии", - сообщило правительство страны.