Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T14:13+0300
https://ria.ru/20200310/1568381265.html
Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565270563_0:29:3072:1757_1036x0_80_0_0_bee5e8f77930fd58bae3cb6a1e106db9.jpg
РИА Новости

Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса

14:13 10.03.2020
737
© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске на улице
Девушка в медицинской маске на улице
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
Девушка в медицинской маске на улице. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 мар - РИА Новости. Власти Сербии из-за коронавируса ограничили въезд из Италии, КНР, Швейцарии, Южной Кореи и Ирана, сообщил кабмин страны.
На территории Сербии вирусом заражены четыре человека. Ранее сообщалось о двух заболевших на территории страны, еще два серба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess - заразились коронавирусом и проходят лечение в Японии. Во вторник правительство приняло дополнительные по борьбе с распространением болезни.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
"Вводится временный запрет на въезд в Сербию для иностранцев из районов с высокой интенсивностью распространения коронавируса. Это относится к лицам, которые находились в Италии, некоторых провинциях КНР, Южной Кореи, Ирана и некоторых частях Швейцарии", - сообщило правительство страны.
Также запрещены поездки медицинских работников Сербии в регионы других стран, где выявлен коронавирус.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Вчера, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
По данным минздрава Северной Македонии, к утру вторника семь человек заболели коронавирусом. Во вторник власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины сообщил о четвертом случае заболевания - это ребенок одного из зараженных ранее. Албанский минздрав сообщил о шести инфицированных в стране. Власти Албании резко ограничили воздушное и морское сообщение с Италией.
В Словении в понедельник было подтверждено 23 случая заражения, проведено 1227 тестов. Ранее власти страны запретили проведение массовых мероприятий от 500 участников в закрытых помещениях. Штаб гражданской защиты при МВД Хорватии в субботу подтвердил 12 случаев заражения коронавирусом, к утру вторника их число не возросло. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан не паниковать и не делать запасов.
310110
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАндрей ПленковичКоронавирусыЮжная КореяСербияЯпонияИталияВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
Девушка прикрывает лицо платком на улице Тегерана, Иран
В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
Председатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй
Си Цзиньпин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Хубэе
Президент США Дональд Трамп
Трамп отклонил приглашение посетить парад Победы в Москве
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии
Скорая помощь в Швейцарии
В Швейцарии общее число заболевших коронавирусом приблизилось к 500
Измерение температуры водителя автомобиля
Монголия отменила регулярные авиарейсы в страну
Коронавирус
В Эстонии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Проводивший тренинги в Европарламенте специалист заболел коронавирусом
Женщина в маске в центре Милана
В Испании из-за коронавируса временно закрыли тюрьмы, сообщили СМИ
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Израиль меняет правила въезда из-за распространения коронавируса
Мужчина в маске
Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
Таможенный пост на российско-польской границе
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
03:00В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
02:58Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
02:52Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19
Лента новостейМолния