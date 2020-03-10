ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Камчатский край первым из российских регионов, в которых развито оленеводство, устроил краевой праздник с северным многоборьем, гонками на оленьих упряжках и выставкой-ярмаркой национальных ремесел, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.

"День оленевода - один из официальных праздников Камчатского края, который у нас отмечают в начале марта. В это время оленьи стада не перегоняют, потому что оленихи (важенки) должны подготовиться к рождению оленят, а у оленеводов есть немного времени, чтобы отдохнуть и показать свои профессиональные навыки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в селе Эссо собрались представители города Елизово, поселка Палана, сел Тигиль и Мильково, а также Пенжинского, Олюторского и Быстринского районов. В программу Северного многоборья вошли пять дисциплин: метание топорика на дальность, тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, бег с палкой по пересеченной местности и метание тынзяна (аркана) на хорей – шест, которым погоняют оленью упряжку.

© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края День оленевода отметили на Камчатке © Фото : пресс-служба правительства Камчатского края День оленевода отметили на Камчатке

По итогам гонок на оленьих упряжках главный приз – снегоход "Буран" - достался предприятию "Быстринское". Приз вручил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин

"Работа оленевода – это невероятно тяжелый труд. Чтобы сознательно выбрать эту профессию, нужен особый склад характера, влюбленность в тундру, в оленей. Сейчас, когда у молодежи есть довольно большой выбор профессий, сложно убедить их продолжать традиции предков. И вот здесь, на таких праздниках, многие впервые знакомятся с этой очень важной для северных народов профессией" - отметил глава региона.