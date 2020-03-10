Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
2020-03-10T14:24+0300
https://ria.ru/20200310/1568381189.html
День оленевода отметили на Камчатке
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381677_64:155:737:533_1036x0_80_0_0_dfdb2df16e0507ad1bb04ad893489897.jpg
РИА Новости

День оленевода отметили на Камчатке

14:12 10.03.2020 (обновлено: 14:24 10.03.2020)
121
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяДень оленевода отметили на Камчатке
День оленевода отметили на Камчатке
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Камчатский край первым из российских регионов, в которых развито оленеводство, устроил краевой праздник с северным многоборьем, гонками на оленьих упряжках и выставкой-ярмаркой национальных ремесел, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
"День оленевода - один из официальных праздников Камчатского края, который у нас отмечают в начале марта. В это время оленьи стада не перегоняют, потому что оленихи (важенки) должны подготовиться к рождению оленят, а у оленеводов есть немного времени, чтобы отдохнуть и показать свои профессиональные навыки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в селе Эссо собрались представители города Елизово, поселка Палана, сел Тигиль и Мильково, а также Пенжинского, Олюторского и Быстринского районов. В программу Северного многоборья вошли пять дисциплин: метание топорика на дальность, тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, бег с палкой по пересеченной местности и метание тынзяна (аркана) на хорей – шест, которым погоняют оленью упряжку.
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяДень оленевода отметили на Камчатке
День оленевода отметили на Камчатке
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
День оленевода отметили на Камчатке
По итогам гонок на оленьих упряжках главный приз – снегоход "Буран" - достался предприятию "Быстринское". Приз вручил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
"Работа оленевода – это невероятно тяжелый труд. Чтобы сознательно выбрать эту профессию, нужен особый склад характера, влюбленность в тундру, в оленей. Сейчас, когда у молодежи есть довольно большой выбор профессий, сложно убедить их продолжать традиции предков. И вот здесь, на таких праздниках, многие впервые знакомятся с этой очень важной для северных народов профессией" - отметил глава региона.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Вчера, 13:14Камчатский край
Камчатка получит из бюджета 138 млн рублей на зарплату медработников
По информации пресс-службы правительства края, оленеводческие хозяйства Камчатки получают поддержку из федерального и краевого бюджетов. В 2019 году им было выделено более 240 миллионов рублей. Сейчас на полуострове работают восемь таких хозяйств, а поголовье оленей составляет 44 тысячи.
000000
Обсудить 0
Камчатский крайКамчатский крайОбщество
Рекомендуем
Подстанция
"Юнипро" хочет подать проект Яйвинской ГРЭС на модернизацию
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Камчатка получит из бюджета 138 млн рублей на зарплату медработников
Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала не политизировать разногласия России и Белоруссии
Игорь Руденя
Руденя: власти вдвое увеличат ЕДВ кавалерам знака "Слава отца"
Борщевик в Истринском районе Московской области
Борьбу с борщевиком в Московской области начнут в конце апреля
Семейный финансовый фестиваль
В апреле в Москве пройдет Семейный финансовый фестиваль
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
В Ростовской области оценили ситуацию с диспансеризацией населения
Президент России Владимир Путин
Путин подписал указ о преобразовании научного центра "Прогресс" в АО
Российский рубли и евро
Чистая прибыль Uniper за 2019 год составила 610 млн евро
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед рассмотрит законопроект об изменении Конституции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Мишустин и Румас обсудят двустороннее сотрудничество
Кадр из фильма Паразиты
"Паразиты" собрали рекордную кассу в Англии, обойдя "Страсти Христовы"
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
03:00В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
02:58Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
02:52Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19
Лента новостейМолния