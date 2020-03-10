Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Идея о снятии ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ требует консультации с президентом России Владимиром Путиным и лидерами думских фракций, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ. Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку.
"Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет... Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций, но и, конечно, подготовить саму поправку", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.