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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:46+0300
https://ria.ru/20200310/1568381103.html
Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653156_0:0:2850:1603_1036x0_80_0_0_c7aba54dbd5e2d176f83d3d46327e524.jpg
РИА Новости

Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках

14:11 10.03.2020 (обновлено: 18:46 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
 Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Идея о снятии ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ требует консультации с президентом России Владимиром Путиным и лидерами думских фракций, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ. Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку.
"Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет... Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций, но и, конечно, подготовить саму поправку", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Вчера, 14:03Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВалентина ТерешковаГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитика
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