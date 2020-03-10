Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T14:07+0300
https://ria.ru/20200310/1568380972.html
Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564555184_0:255:3188:2048_1036x0_80_0_0_fe033a593f11239027a84ec97725ba57.jpg
РИА Новости

Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета

14:07 10.03.2020
1108
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд "Сбербанка"
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бумаги Сбербанка усилили падение на новостях, касающихся продажи Центробанком пакета его акций правительству, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 11.33 мск бумаги снижались на 11,5%, а в моменте на новостях теряли 14,5%.
Как заявил ранее во вторник первый зампред регулятора Сергей Швецов, ЦБ РФ нашел формулу продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям.
При этом в первые минуты торгов акции Сбербанка обновили минимум с декабря 2018 года, упав почти на 16% - до 184,86 рубля, после чего пытались восстанавливаться.
Здание Центрального банка РФ в Москве
Вчера, 11:30
ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты
1531002
Обсудить 4
Сергей ШвецовСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЭкономика
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты
Логотип Сбербанка
Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
Володин прокомментировал поправку в Конституцию о президентских сроках
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
ЕР поддержит предложение Терешковой о президентских сроках
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
В ЕР предложили дать Путину возможность избираться на пост президента
Здание министерства финансов РФ
Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%
Добыча нефти
Цены на нефть растут на 9-10%
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала поправку о понятии брака
Табличка на объекте Saudi Aramco
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ вводит регуляторные послабления для банков из-за коронавируса
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
03:00В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
02:58Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
02:52Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19
Лента новостейМолния