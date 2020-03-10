Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета

К 11.33 мск бумаги снижались на 11,5%, а в моменте на новостях теряли 14,5%.

При этом в первые минуты торгов акции Сбербанка обновили минимум с декабря 2018 года, упав почти на 16% - до 184,86 рубля, после чего пытались восстанавливаться.