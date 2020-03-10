Госдума поддержала поправку о понятии брака

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку к законопроекту об изменении Конституции РФ о браке как союзе мужчины и женщины.
Согласно поправкам, в статье 72 конституции появится пункт, где институт брака будет определен как "союз мужчины и женщины".
О необходимости таких изменений не раз говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой: по его мнению, это поможет пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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