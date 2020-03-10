Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рубль днем усилил попытки восстановления на фоне приостановки Минфином РФ аукционов по размещению ОФЗ. Снятие с рынка навеса госбумаг, предлагаемых к покупке, поддержит их цены и уменьшит количество выводимых из них рублей, которые могут пойти на покупку валюты, поясняют эксперты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.12 мск рос на 2,6 рубля до 71,2 рубля, курс евро расчетами "завтра" - на 3,3 рубля до 80,8 рубля, следует из данных Московской биржи. На новостях от Минфина доллар замедлялся до 70,69 рубля, евро – до 80,14 рубля.
С утра доллар подскакивал до 72,99 рубля - максимума с марта 2016 года, евро – до 85 рублей – максимума с февраля 2016 года.
Минфин России в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ на период до стабилизации рыночной ситуации.