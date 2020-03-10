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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T16:07+0300
https://ria.ru/20200310/1568380820.html
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

14:20 10.03.2020 (обновлено: 16:07 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рубль днем усилил попытки восстановления на фоне приостановки Минфином РФ аукционов по размещению ОФЗ. Снятие с рынка навеса госбумаг, предлагаемых к покупке, поддержит их цены и уменьшит количество выводимых из них рублей, которые могут пойти на покупку валюты, поясняют эксперты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.12 мск рос на 2,6 рубля до 71,2 рубля, курс евро расчетами "завтра" - на 3,3 рубля до 80,8 рубля, следует из данных Московской биржи. На новостях от Минфина доллар замедлялся до 70,69 рубля, евро – до 80,14 рубля.
С утра доллар подскакивал до 72,99 рубля - максимума с марта 2016 года, евро – до 85 рублей – максимума с февраля 2016 года.
Минфин России в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ на период до стабилизации рыночной ситуации.
Анатолий Артамонов
Вчера, 12:10Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В СФ заявили о стабилизации ситуации вокруг рубля в ближайшее время
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМинистерство финансов РФ (Минфин России)Московская биржаДинамика курсов валютЭкономика
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