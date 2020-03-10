ЕР поддержит предложение Терешковой о президентских сроках

"Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена - а я думаю, что она будет оформлена - фракция "Единая Россия", несомненно, будет ее поддерживать", - заявил Неверов журналистам на просьбу прокомментировать предложение Терешковой.