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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:47+0300
https://ria.ru/20200310/1568380705.html
ЕР поддержит предложение Терешковой о президентских сроках
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568377760_0:103:2962:1770_1036x0_80_0_0_484516b05330ae9225bd8e6a1e85c705.jpg
РИА Новости

ЕР поддержит предложение Терешковой о президентских сроках

14:03 10.03.2020 (обновлено: 18:47 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений на президентские сроки после принятия поправки в конституцию будет поддержано единороссами, когда оно будет оформлено.
"Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена - а я думаю, что она будет оформлена - фракция "Единая Россия", несомненно, будет ее поддерживать", - заявил Неверов журналистам на просьбу прокомментировать предложение Терешковой.
Президент РФ Владимир Путин
8 марта, 17:13
Путин объяснил предложение ограничить число президентских сроков
181240793
Обсудить 12
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовПолитика
Популярные комментарии
Правильно, я тоже поддерживаю.
10 марта, 14:09
zzelip999
12000032
К этому все и шло. Обнаглели. Бояре уже из штанов выпрыгивают, чтобы место теплое не потерять.
10 марта, 14:11
rrotis-20
2900007
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