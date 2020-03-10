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Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
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РИА Новости

Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД

14:02 10.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников назвал мощной и мужественной поправку в Конституцию РФ депутата-единоросса Александра Карелина о досрочных парламентских выборах.
Ранее Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных выборах в Госдуму. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
"Я хочу сказать про поправку Александра Карелина: конечно, мощная поправка, мужественная, смелая. Наше право... (принимать) ее или отклонять", - сказал Крашенинников в ходе обсуждения проекта о поправке в Конституцию.
Александр Хинштейн
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Александр КарелинКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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