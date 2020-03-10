Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минфин России приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на период до стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.

"Минфин России информирует, что в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении аукционов ОФЗ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Минфин России в понедельник сообщил, что в условиях высокой волатильности на финансовых рынках будет принимать решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок.

Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета - в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета, отметили в Минфине.