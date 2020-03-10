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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T15:52+0300
https://ria.ru/20200310/1568380609.html
Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
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РИА Новости

Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации

14:13 10.03.2020 (обновлено: 15:52 10.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минфин России приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на период до стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.
"Минфин России информирует, что в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении аукционов ОФЗ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
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Минфин России в понедельник сообщил, что в условиях высокой волатильности на финансовых рынках будет принимать решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок.
Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета - в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета, отметили в Минфине.
Минфин на прошлой неделе не проводил аукционы по размещению ОФЗ. По итогам семи аукционных дней 2020 года Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму 501,3 миллиарда рублей по номиналу. План привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале установлен на уровне 600 миллиардов рублей.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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