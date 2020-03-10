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https://ria.ru/20200310/1568380392.html
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
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РИА Новости

Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17

13:58 10.03.2020 (обновлено: 14:04 10.03.2020)
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Вы знаете, что голландцы и следствие начали судебные процедуры 9 числа, которые мы считаем глубоко политизированными. Россия была отстранена от участия в следствии, хотя и тесно взаимодействовала со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию. Поэтому мы считаем, что те судебные процедуры запущенные - скорее это какое-то политическое судилище, которые никакого не имеют отношения к профессиональному расследованию", - сказал Лукашевич в ходе видеомоста, организованного в МИА "Россия сегодня".
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"Поэтому сильная политизация профессионального разговора на эту тему не получается, да и вряд ли получится, потому что мы прекрасно понимаем всю заангажированность участников этого расследования. Без России оно просто не имеет шансов на какие-то реальные перспективы. Россия внесла свою лепту, и мы четко подтвердили обязательства по соответствующей резолюции Совета безопасности взаимодействовать с тем, чтобы узнать правду. Действительно, это была страшная трагедия, которую необходимо вне политического контекста расследовать профессионально и глубоко", - добавил он.
Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
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В ходе заседания прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе заявил, что прокуратура изучила те данные, которые предоставила Россия по делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины. Кроме того, судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, заявила, что материалы голландского журналиста об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17 привлекли большое внимание, их могут приобщить к делу, если они являлись его частью или его добавляют по запросу обвиняемых.
Фердинандуссе также обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств. При этом РФ передавала данные голландской стороне, что признала ранее в понедельник и сама прокуратура Нидерландов.
Ранее голландский журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе MH17 Макс Ван дер Верфф опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре. Согласно этому письму, служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
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МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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Макс Ван дер ВерффMH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Александр ЛукашевичДмитрий ПесковМоскваКурскНидерландыВ мире
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