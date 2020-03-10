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2020-03-10T15:02+0300
https://ria.ru/20200310/1568380337.html
Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
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РИА Новости

Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке

13:55 10.03.2020 (обновлено: 15:02 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума, обсуждающая во вторник во втором чтении все изменения в конституцию, объявила полуторачасовой перерыв для консультаций по новой поправке - о снятии ограничений на президентские сроки.
Ранее депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ. Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 13:07
В Кремле рассмотрят прозвучавшие во вторник инициативы Госдумы
В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эта идея требует консультаций с президентом России Владимиром Путиным и лидерами думских фракций.
"Коллеги, если вы не возражаете, давайте объявим перерыв на полтора часа для того, чтобы провести необходимые консультации. Объявляется перерыв", - сказал Володин.
Он добавил, что через полчаса состоится его встреча с лидерами фракций.
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РоссияКонституция РФГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Предлагаю ограничить двумя сроками избрание депутатов в Госдуму, а то некоторые там уже сидят по 20 лет и ничем их оттуда не выковырять. А так же ввести медосвидетельствование на предмет адекватности для избираемых депутатов, особенно по достижении им пенсионного возраста.
10 марта, 14:25
ПКПавел Корнеев
26180008
Я не против хоть пожизненного правления одного человека и всех его детей пока солнце горит, лишь бы от этого страна процветала, а это означает улучшение жизни большинства населения страны, а не десятка из списка форбс. Пока за 20 лет мы видели лишь это при нефти по 120, за что ей спасибо, а без неё увы ничего позитивного.
10 марта, 14:25
КШКирилл Шехтман
166918427
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