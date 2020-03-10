Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума, обсуждающая во вторник во втором чтении все изменения в конституцию, объявила полуторачасовой перерыв для консультаций по новой поправке - о снятии ограничений на президентские сроки.
Ранее депутат от "Единой России" Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ. Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку.
В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эта идея требует консультаций с президентом России Владимиром Путиным и лидерами думских фракций.
"Коллеги, если вы не возражаете, давайте объявим перерыв на полтора часа для того, чтобы провести необходимые консультации. Объявляется перерыв", - сказал Володин.
Он добавил, что через полчаса состоится его встреча с лидерами фракций.