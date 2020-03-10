Госдума поддержала поправку о статусе русского языка

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку о закреплении в Государственная Дума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку о закреплении в конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник Госдума рассматривает во II чтении проект о поправках к конституции.

После принятия законопроекта о поправке в конституцию в основном документе страны будет прописан статус русского языка как языка государствообразующего народа, "входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ".

В то же время национальные республики в составе России вправе устанавливать свои государственные языки и употреблять его наравне с русским в своих госучреждениях.

Россия также по конституции будет гарантировать всем ее народам право на сохранение родного языка, создания условий для его изучения. Кроме того, культура РФ признается наследием ее многонационального народа, поддерживается и охраняется государством.