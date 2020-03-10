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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T18:47+0300
https://ria.ru/20200310/1568380260.html
Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:484:2778:2047_1036x0_80_0_0_ae75686529b2393e6a228155517c66f3.jpg
РИА Новости

Госдума поддержала поправку о статусе русского языка

13:55 10.03.2020 (обновлено: 18:47 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку о закреплении в конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Госдума рассматривает во II чтении проект о поправках к конституции.
После принятия законопроекта о поправке в конституцию в основном документе страны будет прописан статус русского языка как языка государствообразующего народа, "входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ".
В то же время национальные республики в составе России вправе устанавливать свои государственные языки и употреблять его наравне с русским в своих госучреждениях.
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Россия также по конституции будет гарантировать всем ее народам право на сохранение родного языка, создания условий для его изучения. Кроме того, культура РФ признается наследием ее многонационального народа, поддерживается и охраняется государством.
Также в конституцию вводится положение о самобытности культуры народов России, в основном законе страны закрепляется право страны на защиту прав и поддержку соотечественников за рубежом.
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