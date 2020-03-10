Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ

Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей допустили лишь до оглашения решения. Зимина была доставлена в суд из СИЗО и лично принимала участие в рассмотрении жалобы.

До задержания по подозрению в госизмене в июле 2018 года Зимина возглавляла "Балтийский центр диалога культур". Через год та же участь постигла ее мужа – бывшего юриста в министерстве экономики правительства Калининградской области Константина Антонца. Официальная фабула в обоих случаях не раскрывается из-за секретности. В СИЗО "Лефортово" Зимина стоит на профилактическом учете из-за склонности к побегу.