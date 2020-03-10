Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил под стражей экс-главу "Балтийского центра диалога культур" Антонину Зимину, которую вместе с супругом обвиняют в раскрытии личности действующего оперативника ФСБ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце февраля Мосгорсуд продлил арест женщины до 3 мая.
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"Суд постановил: решение Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Ольга Дробышевская.
Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей допустили лишь до оглашения решения. Зимина была доставлена в суд из СИЗО и лично принимала участие в рассмотрении жалобы.
По данным "Коммерсанта", Зимину и её супруга Константина Антонца обвиняют в раскрытии спецслужбам Латвии личности действующего оперативного сотрудника ФСБ. Как сообщал газете отец обвиняемой, его дочь знакома с нынешним капитаном ФСБ ещё со студенческих времен, он был гостем на свадьбе Зиминой и Антонца, на празднике присутствовали родственники невесты из Прибалтики, коллеги по работе и друзья. При этом оперативник не только не делал из своей работы секрета, но и делился с гостями торжества визитками. Дело было возбуждено после того, видеозаписи и фото со свадьбы, которые участники праздника размещали в соцсетях, попали в сюжет одного из прибалтийских каналов, отмечал Константин Зимин.
До задержания по подозрению в госизмене в июле 2018 года Зимина возглавляла "Балтийский центр диалога культур". Через год та же участь постигла ее мужа – бывшего юриста в министерстве экономики правительства Калининградской области Константина Антонца. Официальная фабула в обоих случаях не раскрывается из-за секретности. В СИЗО "Лефортово" Зимина стоит на профилактическом учете из-за склонности к побегу.