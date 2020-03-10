Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T15:04+0300
https://ria.ru/20200310/1568379972.html
В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565025685_0:0:2988:1681_1036x0_80_0_0_dc846c65ba4e25b1020808d5bc9958d3.jpg
РИА Новости

В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии

13:50 10.03.2020 (обновлено: 15:04 10.03.2020)
1155
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о запрете на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки из-за распространения COVID-19.
"Приостанавливается въезд в Австрию для людей из Италии за исключением тех, у кого есть медицинская справка", - завил Курц на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ведомства главы кабмина.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Вчера, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Глава МВД страны Карл Нехаммер напомнил о том, что гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию. Пограничный контроль будет усилен, попасть на территорию Австрии можно будет лишь при наличии действительного сертификата о здоровье из Италии, либо если есть возможность размещения в изоляции на протяжении 14 дней. Сквозной проезд через Австрию разрешен при условии отсутствия промежуточных остановок в Австрии. Исключения действуют для грузовых перевозок, в этом случае мединские проверки будут проходить на границе.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за сутки выросло на 45, во вторник достигнув 157, сообщило ранее министерство внутренних дел республики.
521203
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСебастьян КурцАвстрияИталияВ мире
Рекомендуем
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Израиль меняет правила въезда из-за распространения коронавируса
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
В посольстве России рассказали о ситуации с коронавирусом в Австрии
Мужчина в маске
Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса
Автомобиль скорой помощи в Австрии
В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 157
Девушка в медицинской маске на улице
Сербия ограничила въезд из ряда стран из-за коронавируса
Мужчина в медицинской маске у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Число зараженных коронавирусом в Австрии достигло 182 человек
Вид на Вену
В Австрии запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
В Италии число случаев коронавируса превысило 10 тысяч
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Во Франции 30 человек умерли от коронавируса
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
Канцлер Австрии Себастьян Курц
В Австрии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
Девушка прикрывает лицо платком на улице Тегерана, Иран
В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
03:00В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
02:58Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
02:52Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19
Лента новостейМолния