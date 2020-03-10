В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии

"Приостанавливается въезд в Австрию для людей из Италии за исключением тех, у кого есть медицинская справка", - завил Курц на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ведомства главы кабмина.

Глава МВД страны Карл Нехаммер напомнил о том, что гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию. Пограничный контроль будет усилен, попасть на территорию Австрии можно будет лишь при наличии действительного сертификата о здоровье из Италии, либо если есть возможность размещения в изоляции на протяжении 14 дней. Сквозной проезд через Австрию разрешен при условии отсутствия промежуточных остановок в Австрии. Исключения действуют для грузовых перевозок, в этом случае мединские проверки будут проходить на границе.