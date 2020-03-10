В ЕР предложили дать Путину возможность избираться на пост президента

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова предложила снять ограничение на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.
"Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства", — сказала она на пленарном заседании Госдумы.
Терешкова обратилась к депутатам с просьбой поддержать ее инициативу "по сути и по смыслу" и "помочь юридически сформулировать необходимую поправку".
"Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена, — а я думаю, что она будет оформлена, — фракция "Единая Россия", несомненно, будет ее поддерживать", — заявил, в свою очередь, лидер думской фракции ЕР Сергей Неверов.
По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, предложение Терешковой требует обсуждений непосредственно с Владимиром Путиным и лидерами партий.
Поправки в Конституцию
В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Сегодня проходят слушания по второму чтению.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.