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В ЕР предложили дать Путину возможность избираться на пост президента
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РИА Новости

В ЕР предложили дать Путину возможность избираться на пост президента

13:50 10.03.2020 (обновлено: 14:57 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова предложила снять ограничение на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.

"Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства", — сказала она на пленарном заседании Госдумы.

Терешкова обратилась к депутатам с просьбой поддержать ее инициативу "по сути и по смыслу" и "помочь юридически сформулировать необходимую поправку".
"Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена, — а я думаю, что она будет оформлена, — фракция "Единая Россия", несомненно, будет ее поддерживать", — заявил, в свою очередь, лидер думской фракции ЕР Сергей Неверов.
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По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, предложение Терешковой требует обсуждений непосредственно с Владимиром Путиным и лидерами партий.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Сегодня проходят слушания по второму чтению.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Валентина ТерешковаГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
Популярные комментарии
Вот она истинная причина всех перемен и поправок?
10 марта, 13:56
Александр Невский
2861301564
Да и так было понятно, что всё делается ради узурпации власти.
10 марта, 14:03
Аристотель Аваносов
242702471
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