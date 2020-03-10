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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T13:54+0300
https://ria.ru/20200310/1568379709.html
Цены на нефть растут на 9-10%
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:247:3040:1957_1036x0_80_0_0_7bb9b2a356dc1588ac5fed53ef9d6557.jpg
РИА Новости

Цены на нефть растут на 9-10%

13:45 10.03.2020 (обновлено: 13:54 10.03.2020)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Цены на нефть восстанавливаются после обвала накануне и растут на 9-10%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13:32 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 8,82% — до 37,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть WTI — на 9,28%, до 33,99 доллара за баррель.
Минутами ранее цена WTI росла более чем на 10% — до 34,33 доллара за баррель.
Нефтяные котировки накануне обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении или изменении параметров сделки о сокращении добычи.
С 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
Как заявил министр энергетики России Александр Новак, обвал нефтяных котировок вызвали новости по ценам и добыче нефти из Саудовской Аравии. По его словам, Saudi Aramco предложила своим клиентам дополнительное снижение цен на шесть-восемь долларов за баррель.
По мнению главы Минэнерго, восстановление цен займет несколько месяцев.
Министр энергетики РФ Александр Новак
12:52Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак оценил ситуацию с колебанием цен на нефть
3573011
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