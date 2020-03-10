Цены на нефть растут на 9-10%

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Цены на нефть восстанавливаются после обвала накануне и растут на 9-10%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:32 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 8,82% — до 37,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть WTI — на 9,28%, до 33,99 доллара за баррель.

Минутами ранее цена WTI росла более чем на 10% — до 34,33 доллара за баррель.

Нефтяные котировки накануне обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК + не смогли договориться о продлении или изменении параметров сделки о сокращении добычи.

С 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.

Как заявил министр энергетики России Александр Новак, обвал нефтяных котировок вызвали новости по ценам и добыче нефти из Саудовской Аравии. По его словам, Saudi Aramco предложила своим клиентам дополнительное снижение цен на шесть-восемь долларов за баррель.