В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину

Как пишет издание, спасатели зафиксировали наличие признаков жизни благодаря детектору во время поисков под завалами, около 14.00 (9.00 мск) они услышали крики о помощи. Спустя полтора часа им удалось определить место, где находился мужчина, и вызволить его.

Согласно последним данным, по состоянию на 10 марта спасатели вытащили из-под завалов 62 человек, из них 20 погибли, поиски девяти человек все еще продолжаются.

Здание отеля Xinjia Express обрушилось в прошлую субботу около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров. Под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться. После начала эпидемии коронавируса отель использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусом COVID-19.