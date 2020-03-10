"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва

"Единая Россия" готова к выборам нового созыва. Новый мандат доверия - важное условие для нашего общего успеха. Считаю, что данную поправку надо поддержать", - сказал Ревенко.

После вступления в силу поправок к конституции возникнет ситуация, когда у Госдумы появятся "новые полномочия и новые обязательства перед избирателями", отметил Ревенко. В связи с этим, подчеркнул он, предложение о досрочных выборах в Думу "выглядят вполне логичным".