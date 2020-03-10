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"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
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РИА Новости

"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва

13:45 10.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме готова к выборам нового созыва, заявил РИА Новости заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат нижней палаты парламента Евгений Ревенко.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
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"Единая Россия" готова к выборам нового созыва. Новый мандат доверия - важное условие для нашего общего успеха. Считаю, что данную поправку надо поддержать", - сказал Ревенко.
После вступления в силу поправок к конституции возникнет ситуация, когда у Госдумы появятся "новые полномочия и новые обязательства перед избирателями", отметил Ревенко. В связи с этим, подчеркнул он, предложение о досрочных выборах в Думу "выглядят вполне логичным".
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"Это честно и справедливо. В конечном счёте, всем нам важно вновь заручиться поддержкой граждан для реализации новых задач, стоящих перед парламентом" - заключил депутат.
Ранее другой замсекретаря генсовета "Единой России", глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что считает предложение о проведении досрочных выборов ГД честным и справедливым.
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Евгений РевенкоГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
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