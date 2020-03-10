В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Данных о том, что голосование по поправкам в Данных о том, что голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено из-за угрозы распространения коронавируса , нет, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Голосование по поправкам намечено на 22 апреля. Журналисты спросили у Пескова, может ли быть перенесена эта дата из-за угрозы распространения коронавируса.

"Нет, никаких данных на этот счет нет", - сказал он журналистам.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.