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В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
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РИА Новости

В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам

13:44 10.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Москворецкий мост и Московский Кремль
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Данных о том, что голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено из-за угрозы распространения коронавируса, нет, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Голосование по поправкам намечено на 22 апреля. Журналисты спросили у Пескова, может ли быть перенесена эта дата из-за угрозы распространения коронавируса.
"Нет, никаких данных на этот счет нет", - сказал он журналистам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыКонституция РФДмитрий ПесковОбщество
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