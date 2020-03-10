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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T14:19+0300
https://ria.ru/20200310/1568379499.html
В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188445_0:279:3144:2048_1036x0_80_0_0_6f1e11cefe128a1f91c4629bbbb052da.jpg
РИА Новости

В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+

13:42 10.03.2020 (обновлено: 14:19 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия не видит смысла созывать встречу стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, она покажет неспособность противостоять кризису из-за коронавируса, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман.

"Я не вижу повода для созыва встреч в мае-июне, чтобы только продемонстрировать наш неуспех в принятии необходимых мер для противодействия этому кризису и нужных действий", - сказал он.

Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
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Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
Министр энергетики Александр Новак заявил, что двери ОПЕК+ не закрыты, очередные встречи пройдут в мае-июне, и не исключил достижения альянсом новых договоренностей.
В Кремле также не исключают, что Москва и Эр-Рияд договорятся по добыче нефти.
Табличка на объекте Saudi Aramco
12:41Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКСаудовская АравияВ мире
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