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Facebook и "ВКонтакте" удалили неверные данные о коронавирусе в России
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РИА Новости

Facebook и "ВКонтакте" удалили неверные данные о коронавирусе в России

13:42 10.03.2020 (обновлено: 14:07 10.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Вконтакте". Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Facebook и "ВКонтакте" удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса, исполнив требование Генпрокуратуры, сообщили РИА новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"Социальные сети Facebook и "ВКонтакте" исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса", - сказали в ведомстве.
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На прошлой неделе официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что ведомство во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов установило недостоверную информацию о массовом распространении коронавируса в России и о нескольких десятках тысяч заболевших людей. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к фейкам про распространение коронавируса в России.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаFacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ВКонтактеГенеральная прокуратура РФОбщество
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