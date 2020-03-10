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2020-03-10T13:42+0300
https://ria.ru/20200310/1568379439.html
В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
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РИА Новости

В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов

13:42 10.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник наклеивает объявление в здании школы города Читы
Медицинский работник наклеивает объявление в здании школы города Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник наклеивает объявление в здании школы города Читы. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Превышение недельных эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения России отмечено в 19 субъектах, а также в пяти центральных городах, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На 10 неделе 2020 года (2.03.2020-8.03.2020) на территории Российской Федерации превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 19 субъектах Российской Федерации, а также в пяти центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации). При этом в эпидемический процесс, как и на прошлой неделе, преимущественно вовлечены дети возрастной группы 7-14 лет и взрослое население", - говорится в сообщении.
При подготовке к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в России были привиты почти 74 миллиона человек, что составляет около 50% населения страны, уточнили в Роспотребнадзоре.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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