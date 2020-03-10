В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов

"На 10 неделе 2020 года (2.03.2020-8.03.2020) на территории Российской Федерации превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 19 субъектах Российской Федерации, а также в пяти центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации). При этом в эпидемический процесс, как и на прошлой неделе, преимущественно вовлечены дети возрастной группы 7-14 лет и взрослое население", - говорится в сообщении.