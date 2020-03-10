В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Превышение недельных эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения России отмечено в 19 субъектах, а также в пяти центральных городах, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На 10 неделе 2020 года (2.03.2020-8.03.2020) на территории Российской Федерации превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 19 субъектах Российской Федерации, а также в пяти центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации). При этом в эпидемический процесс, как и на прошлой неделе, преимущественно вовлечены дети возрастной группы 7-14 лет и взрослое население", - говорится в сообщении.
При подготовке к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в России были привиты почти 74 миллиона человек, что составляет около 50% населения страны, уточнили в Роспотребнадзоре.
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