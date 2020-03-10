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В Гватемале российская семья погибла в ДТП
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РИА Новости

В Гватемале российская семья погибла в ДТП

13:40 10.03.2020 (обновлено: 14:16 10.03.2020)
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© AFP 2020 / Noe PerezСотрудники спасательных служб в Гватемале
Сотрудники спасательных служб в Гватемале
© AFP 2020 / Noe Perez
Сотрудники спасательных служб в Гватемале. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Семья из России с пятилетним ребенком погибла в результате столкновения автомобиля с грузовиком, сообщает местное издание Prensa Libre.
Лобовое столкновение автомобиля с грузовиком произошло на участке трассы рядом с населенным пунктом, известным как Серро Асуль, в воскресенье. На фотографиях аварии в соцсетях видно, что автомобиль семьи был серьезно поврежден.

"Речь идет о российской семье, члены которой были идентифицированы как Сергей Задорожный (Sergey Zadorozhnyi), Елена Чухломина (Elena Chukhlomina) <…> и их пятилетний сын", — сообщает издание. Семья проживала в городе Эль-Эстор, Задорожный работал в горнодобывающем секторе.

Власти не раскрывали предположений о причинах аварии. Издание отмечает, что 41-летний водитель грузовика по окончании судебного разбирательства может быть привлечен к ответственности за непредумышленное убийство.
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