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Хафтар прибыл в Берлин по приглашению Меркель, сообщил источник
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РИА Новости

Хафтар прибыл в Берлин по приглашению Меркель, сообщил источник

13:38 10.03.2020 (обновлено: 13:56 10.03.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 10 мар - РИА Новости. Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл с визитом в Берлин по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил РИА Новости ливийский военный источник.
"Хафтар прибыл в Берлин по официальному приглашению от Меркель", - сообщил источник.
Ранее ливийский военный источник сообщал РИА Новости, что в понедельник Хафтар посетил с официальным визитом Париж .
Позже панарабская газета al-Sharq al-Awsat сообщила, что Хафтар сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о готовности подписать мирное соглашение с Правительством национального согласия (ПНС).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
6 марта, 16:23
Эрдоган надеется на перемирие в Ливии по идлибскому сценарию
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарГерманияЛивияБерлин (город)В мире
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