Хафтар прибыл в Берлин по приглашению Меркель, сообщил источник

БЕНГАЗИ, 10 мар - РИА Новости. Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл с визитом в Берлин по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил РИА Новости ливийский военный источник.
"Хафтар прибыл в Берлин по официальному приглашению от Меркель", - сообщил источник.
Ранее ливийский военный источник сообщал РИА Новости, что в понедельник Хафтар посетил с официальным визитом Париж .
Позже панарабская газета al-Sharq al-Awsat сообщила, что Хафтар сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о готовности подписать мирное соглашение с Правительством национального согласия (ПНС).
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.