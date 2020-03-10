МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Юнипро" подтвердило ожидания по выплате дивидендов в 2020-2022 годах по 20 миллиардов рублей в год, следует из презентации компании.
В пояснении к прогнозируемому графику выплат говорится, что ожидания по дивидендным выплатам приводятся "за отчетные периоды, отчетным периодом считается год, в котором были произведены выплаты большинству акционеров".
В прошлом году совет директоров утвердил новую дивидендную политику компании. В марте 2019 года "Юнипро" сообщало, что дивидендные выплаты фиксируются до 2022 года, и в 2020-2022 годах компания ожидает выплаты на уровне 20 миллиардов рублей в год. Тогда компания отмечала, что на дивиденды повлияет возобновление оплаты за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС.
"Пуск третьего блока Березовской ГРЭС в третьем квартале 2020 года обеспечит выплату дивидендов в размере 7 миллиардов рублей в июне/июле и 13 миллиардов рублей в декабре 2020 года", - говорится в презентации по итогам 2019 года.