ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия готова проводить парламентские выборы в любое время, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
"ЦИК и избирательная система в целом готова проводить выборы, которые, так скажем, назначаются в любое время, система в целом не связана со специальными датами. Когда назначаются выборы, тогда и проводятся. Так сделана система в соответствии с законодательством", - сказала Гришина.