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ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время
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РИА Новости

ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время

13:32 10.03.2020 (обновлено: 13:37 10.03.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия готова проводить парламентские выборы в любое время, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.
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"ЦИК и избирательная система в целом готова проводить выборы, которые, так скажем, назначаются в любое время, система в целом не связана со специальными датами. Когда назначаются выборы, тогда и проводятся. Так сделана система в соответствии с законодательством", - сказала Гришина.
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РоссияЦИК РФГосдума РФПолитика
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