ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время

"ЦИК и избирательная система в целом готова проводить выборы, которые, так скажем, назначаются в любое время, система в целом не связана со специальными датами. Когда назначаются выборы, тогда и проводятся. Так сделана система в соответствии с законодательством", - сказала Гришина.