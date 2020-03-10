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Во Франции 30 человек умерли от коронавируса
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РИА Новости

Во Франции 30 человек умерли от коронавируса

13:25 10.03.2020
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
© REUTERS / Benoit Tessier
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Жертвами коронавируса во Франции стали уже 30 человек, передает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральную дирекцию здравоохранения страны.
Накануне сообщалось, что от заболевания скончались 25 человек. Значительная часть умерших - пожилые люди, смерть которых наступила от сопутствующих заболеваний.
По последним данным, число заболевших составляет 1412 человек.
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