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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T13:25+0300
https://ria.ru/20200310/1568378386.html
В Кремле оценили прочность российской экономики
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568332616_0:257:3152:2030_1036x0_80_0_0_6a65ed42fc8f5d4a0d08271163dd5b1c.jpg
РИА Новости

В Кремле оценили прочность российской экономики

13:25 10.03.2020
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© AP Photo / Rick RycroftМужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
© AP Photo / Rick Rycroft
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская экономика в нынешней ситуации турбулентности и волатильности на мировых рынках обладает достаточным запасом прочности, чтобы нивелировать эту нестабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентлности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность", - сказал Песков.
Он напомнил, что сокращение спроса на мировых рынках, спроса на нефть и нефтепродукты стали фиксировать еще раньше. "Это объективная данность. Подобная динамика и подобная волатильность прогнозировались", - сказал Песков.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
Во вторник глава Saudi Aramco Амин Насер подтвердил, что в апреле саудовская госкомпания резко увеличит поставки нефти. По его словам, их объем, включая внутренние поставки, составит 12,3 миллиона баррелей в сутки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьДмитрий ПесковЭкономика
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